Google, Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yapay Zekâ Araçları Sunuyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA KAYNAKLARI

Google, dünya genelindeki üniversite öğrencilerine yapay zekâ tabanlı araçlara ücretsiz erişim olanağı sunuyor. Türkiye dahil pek çok ülkede, Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana ve 2 TB Google Drive depolama alanını içeren 12 ay süresince geçerli Google AI Pro planı, üniversite öğrencileri tarafından ücretsiz biçimde kullanılabiliyor. Konuyla ilgili detaylar, haberin devamında bulunuyor.

GEMİNİ ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ

Son zamanlarda yeni Gemini öğrenme özelliklerini tanıtan Google, yapay zekâ destekli araçlarını, dünya genelindeki üniversite öğrencilerine ücretsiz sunma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye’deki öğrenciler 12 ay boyunca Google AI Pro planına ücretsiz kayıt yaptırarak, belirtilen teknolojilere erişim sağlayabiliyor. Google AI Pro planı, yapay zekâ araçlarına genişletilmiş erişim, gelişmiş üretkenlik araçları ve 2 TB bulut depolama alanı gibi pek çok avantajı bir arada sunuyor.

ÖZELLİKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Ücretsiz planda yer alan özellikler arasında, Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri 9 Aralık 2025’e kadar başvuru yaparak 12 ay boyunca bu imkandan yararlanabiliyor. Başvuru sürecinde bir üniversite e-posta adresi (edu.tr uzantılı) ile doğrulama yapması gerekebiliyor. Google, kayıt süreciyle ilgili tüm detayları resmi kanallarında paylaşmıyor.

EĞİTİCİLER İÇİN YENİ MODÜLLER

Google, aynı zamanda öğrencilerin sadece cevap almaktan öte konuları adım adım öğrenmelerine katkı sağlayan yeni modül olan Gemini Öğrenme Rehberini de devreye aldı. Bu yeni özellik ile yalnızca öğrenciler değil, eğitimciler de göz önünde bulundurulmuş. Google’ın yeni Gemini for Education aracı sayesinde öğretmenler de çeşitli olanaklardan faydalanabilecek. Türkiye’de başvuru sayfası henüz doğrudan aktif olmasa da, kullanıcılar Google’ın resmi AI sayfaları ve gemini.google.com adresi üzerinden gelişmeleri takip edebilir ve başvuru açıldığında kayıt oluşturabilirler.