Avrupa Birliği tarafından Google’a çok büyük para cezası kesildi. 1,49 milyar doları bulan para cezasının piyasa hakimiyetini kötüye kullanmaktan ötürü kesildiği öğrenildi.

Avrupa Birliği, ABD merkezli teknoloji devi Google’a, reklam hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro (9.3 milyar TL) para cezası verdi.

Söz konusu rakam Google’a AB tarafından verilen 3’üncü en büyük ceza oldu.

Şirket geçtiğimiz yıl 4,3 milyar dolar, ondan bir yıl önce ise 2,4 milyar euro cezaya çarptırılmıştı. Söz konusu cezalar Google’ın arama sonuçlarını piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak değiştirdiği iddiası ile verilmişti.