Goonei, Cehennemin Kapının Açılamadığı An Olduğunu Belirtti

CEHENNEM, KAPININ AÇILMADIĞI ANDI

Motahareh Goonei, BBC ile yaptığı özel röportajda “Benim için cehennem, İsrail saldırdığı an değildi; cehennem, kapıyı [hücreden] açmadıkları andı” diyor. Goonei, 23 Haziran’da İsrail’in hedef aldığı Evin Hapishanesi’nde tek kişilik hücredeydi. BBC News Farsça Servisi’nin elde ettiği uydu görüntüleri, tanık ifadeleri ve doğrulanmış kayıtlar, İsrail-İran savaşının son günlerinde yaşanan bu saldırıya dair yeni detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Evin Hapishanesi’nde Yıkım ve Kaybın Boyutları

Tahran’ın kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Evin Hapishanesi, yarım yüzyıla yakın bir süredir birçok siyasi mahkuma ev sahipliği yapıyor. Ancak Haziran ayındaki o gün, hapishane, İran topraklarında sivil kayıpların en yüksek olduğu İsrail saldırısının merkezi haline geldi. İranlı yetkililere göre, bu saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Bu grupta hapishane çalışanları, mahkûmlar, sağlık personeli, ziyaretçiler ve çevredeki mahalle sakinleri yer alıyor. 14 Ağustos’ta İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan bir raporda, hapishaneye yönelik İsrail hava saldırılarının “yasadışı biçimde ayrım gözetmeden” yapıldığı ve görünürde bir savaş suçu teşkil ettiği ifade ediliyor. İsrail ordusu ise saldırının gerekçesini, tesisin “İsrail’e karşı istihbarat operasyonları için kullanılması” olarak gösteriyor.

Patlama Anındaki Panik ve Kurtuluş Çabaları

Görüşlerini paylaşan Goonei, yaşadığı patlamaları şu sözlerle anlatıyor: “Üçüncü patlamayı duyduğumda artık çıkış yolu olmadığından emindim. Kapıyı tüm gücümle yumrukladım ama açılmadı. ‘Tamam artık, bu hayatımızın sonu, veda et’ diye düşündüm.” Diğer bir mahkûmun yardımıyla hücresinden kurtulan Goonei, yoğun dumanın içinden geçmek zorunda kaldı. Anlattığına göre, başlangıçta gardiyanlar mahkûmların kaçmasını engellemeye çalıştı ve bazı sorgucular onları tehdit etti. Ancak “korkunç olmasının yanı sıra insanlığı hatırlatan” sahnelerde, mahkûmlar yaralı gardiyanlara yardım etti ve panik halindeki bir kadın memuru sakinleştirdi. Diğer tutuklular ise hapishane kliniğinde mahsur kalan sağlık çalışanlarına yardım etmeye çalıştı.

Kayıpların Gerçekleri ve Resmi Açıklamalar

Saldırıda ağır yaralanan doktor Saeedeh Makarem, Instagram’da yaptığı paylaşımda “Bir zamanlar tedavi ettiğim mahkûmlar, hayatımı kurtardı” ifadelerini kullandı. Evin’de bulunan başka bir kadın, güvenlik endişeleri nedeniyle isminin paylaşılmaması şartıyla yaşadığı olayları şöyle anlatıyor: “Önce birkaç patlama oldu, arka arkaya geldi. Gürültü iki dakika kadar sürdü. Başta yataklarımızda kaldık çünkü camlar kırılmıştı, sonra giyindik ve yaşlı kadınları aşağı indirmek için birlikte çalıştık. Hapishaneden kimse bize yardım etmedi.” BBC’nin araştırmasına göre, İsrail’in Evin’i en az altı füze ile vurduğu ve komplekste en az 28 binanın hasar gördüğü ortaya çıktı.

Sivil Kaybının Gerçek Boyutu ve Uluslararası Tepkiler

İsrail ordusu, hapishaneyi “İsrail’e karşı bir baskı sembolü” olarak hedef aldığı iddialarını öne sürerken, saldırıda meydana gelen sivil ölümlerine dair açıklama yapmadı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden bazıları arasında bir yaşında çocuğu olan yerel bir anne, bir mahkûmun serbest bırakılmasını talep eden hayırsever, beş sosyal hizmet uzmanı ve birçok genç asker yer alıyor. Saldırının ardından trans mahkûmların durumu belirsiz kalırken, bazı medya kuruluşları 100 trans mahkûm öldüğünü iddia etti; ancak bu bilgi, BBC News Farsça Servisi’nin araştırmasıyla doğrulanmadı.

İran’da trans mahkûmların durumu hakkında bilgi veren avukat Reza Shafakhah, “Durumlarıyla ilgili ciddi endişeler var. Bu mahkûmların şimdi nerede olduklarını kimse bilmiyor” dedi. Uluslararası Af Örgütü’nden bir yetkili, “Sivil nesnelere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukta kesin olarak yasaktır ve böyle saldırılar savaş suçu teşkil eder” açıklamasını yaptı. BM İnsan Hakları Ofisi de Evin Hapishanesi’nin “askeri bir hedef olmadığını” ve saldırının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu ifade etti.