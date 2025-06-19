GORA Filmi, İzleyicilere Aksiyon Sunuyor

GORA FİLMİ TV EKRANLARINDA

İzleyicileri ekrana kilitleyen GORA filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. GORA’yı izleyecek olanlar için merak edilen konuları ele alıyoruz. GORA konusu nedir, GORA oyuncuları kimler ve GORA özeti gibi başlıklar üzerinde duruyoruz. Film, Türkiye’nin turistik şehirlerinden biri olan İstanbul’da bir halı satıcısı olan Arif’in etrafında gelişiyor. U.F.O’lar ile ilgili palamutlardan uydurduğu halıları ve sahte fotoğrafları satarak geçimini sağlamaktadır. Tesadüfen, uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülüyor. Bu kaçırma olayının arkasında, G.O.R.A gezegeninin güvenlik şefi Logar Trihis’in, geçmişte insanların atalarına karşı kötü muameleler gördüğünden dolayı bir kin güttüğü bulunuyor.

UZAY GEMİSİNDEKİ MACERA

Uzay gemisinde Arif, Garaval adındaki bir hologram görüntüsüyle karşılaşır. Garaval, Arif’e içindeki gücü hissettiğini, onu bulması gerektiğini söyler. G.O.R.A’ya inen Arif, kurtuluş planları yapmaya devam eder fakat birçok kez başarısız olur. Mahkûmlar Faruk (Rasim Öztekin) ve Robot-216 (Ozan Güven) ile dostluk kurarak mücadeleye destek alır. Robot-216, Prenses Ceku’nun (Özge Özberk) yakın bir dostudur ve Logar’ın Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirme planları su yüzüne çıkar. Prens, G.O.R.A’yı kurtarma şartıyla uzaydan bir ateş topu gönderir ve Ceku ile evlenme girişiminde bulunur. Kral Amir Tocha (Cezmi Baskın), kutsal taşları kullanmayı ister fakat kılavuzun kaybolması nedeniyle bu plan başarılamaz.

İKİ AŞIK VE BİR KAHRAK ÂKIBETİ

Logar, ateş topunu yok edecek silahını ateşleyemediği için Arif, imdada yetişir. İzlediği bir filmde gördüğü sahneyi taklit ederek kutsal taş ritüelini gerçekleştirir, Ceku’yu öpmesi gerektiğini söyler ve ateş topunu yok ederek gezegeni kurtarır. Logar bu duruma çok sinirlenir ve Ceku’nun kendisiyle evlenmesini sağlamak için Kral Amir’e şantaj yapar. Bu arada, Ceku, annesinden gerçek babasının bir dünyalı olduğunu öğrenir. Arif, Faruk ve Robot-216 ile birlikte babasını bulmak üzere yola çıkar. Fakat, Logar’ın adamları araya girer ve Ceku’yu geri alır. Bu sırada Arif, Ceku’nun babasının eski dostu olan Garavel ile karşılaşır ve onun yardımıyla güç kazanır.

BİR MUTLULUK HİKAYESİ

Arif, Ceku’yu kurtarmak için kaleyi fethetmeye karar verir. Matrix’e göndermeler yapan bir planla Logar’ı alt eder ve kötü planlarını açığa çıkarır. Arif ile Ceku birbirlerine derin bir aşkla bağlıdırlar ve Dünya’ya dönerler. Film, çiftin otoyolda mutlu bir şekilde yol almasıyla son bulur. GORA filminde Cem Yılmaz, Arif Işık karakterini canlandırıyor. Diğer oyuncular arasında Komutan Logar rolündeki Erşan Kuneri, Rasim Öztekin’in canlandırdığı Bob Marley Faruk, Özge Özberk’in rol aldığı Ceku, Ozan Güven’in Robot 216 olarak yer aldığı karakterler göze çarpıyor. Film, 2002 yılında çekilmeye başlandı ve Türkiye’de 12 Kasım 2004’te gösterime girdi. GORA, Antalya’da çekilen bir yapımdır.