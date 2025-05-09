Gördes’te izinsiz ateş yakanlar cezalandırıldı

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Manisa’nın Gördes ilçesinde, orman yangınlarına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, ormanlık alan sınırındaki bahçelerde izinsiz ateş yakan iki kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi. Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı devriyeleri, 9 Mayıs tarihinde Oğulduruk Mahallesi ile Bölükpaşa Mevkii’nde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında, ormanlık alana sınır bahçelerde temizlik amacıyla ateş yakan T.O. (70) ve Y.K. (58) isimli şahısları tespit etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yangın riski oluşturabilecek bir davranıştan dolayı nasıl bir ceza uygulandığına ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Şahıslara, Kabahatler Kanunu’nun Emre Aykırı Davranış maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplamda 5 bin 906 TL idari para cezasının verildiği ifade edildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsiminde artan orman yangınları riski nedeniyle halkın daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlardan ateş yakmamaları ve orman çevresinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarmanın yanı sıra, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.