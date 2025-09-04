Gördes’te Park Halindeki Kamyon Devrildi

KENDİ KENDİNE HAREKET EDEN KAMYON DEVİLDİ

Manisa’nın Gördes ilçesinde yol kenarına park edilen bir kamyon, kendi kendine hareket ederek yol kenarında devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Gördes’e bağlı Güneşli yol şantiyesinde görev yapan 45 APC 209 plakalı kamyon, park edildikten bir süre sonra kendi kendine hareket ederek yol kenarında bulunan şarampole çıktı. Devrilme anında çevrede işçilerin bulunmaması, olaya ilişkin büyük bir faciayı önledi. Yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirici bir durum olarak dikkat çekiyor. Ancak kamyonda hasar oluştu.