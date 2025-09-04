Haberler

Gördes’te Park Halindeki Kamyon Devrildi

KENDİ KENDİNE HAREKET EDEN KAMYON DEVİLDİ

Manisa’nın Gördes ilçesinde yol kenarına park edilen bir kamyon, kendi kendine hareket ederek yol kenarında devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Gördes’e bağlı Güneşli yol şantiyesinde görev yapan 45 APC 209 plakalı kamyon, park edildikten bir süre sonra kendi kendine hareket ederek yol kenarında bulunan şarampole çıktı. Devrilme anında çevrede işçilerin bulunmaması, olaya ilişkin büyük bir faciayı önledi. Yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirici bir durum olarak dikkat çekiyor. Ancak kamyonda hasar oluştu.

Araklı’da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki inşaat işçisi Erhan Deniz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Zecorner Kayserispor, Youssef Ait Bennasser’i transfer etti

Zecorner Kayserispor, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, futbolcuya yeni döneminde başarılar diledi.

