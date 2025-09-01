Haberler

Gördes’te Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMANI

Manisa’nın Gördes ilçesindeki bir mahallede yaşanan talihsiz olay, geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Karayakup Mahallesi’nde, uzun süreli psikolojik sorunları olan bir kişinin av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açması sonucu, bir kişi ciddi şekilde yaralandı.

YARALANAN KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, U.Ü. (40) gece saatlerinde av tüfeğiyle mahallede ateş açmaya başladı. Bu sırada balkonda bulunan Serkan Mergen (48), U.Ü.’nün açtığı ateş sonucunda omzuna saçma isabet etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mergen, ağır yaralı olarak Gölmarmara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Mergen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından U.Ü. olay yerinden kaçsa da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda suç aletiyle yakalandı. Adli mercilere sevk edilen U.Ü., tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.