Gördes’te Yangın Erken Söndürüldü

MANİSA’DA ARAZİ YANGINI

Manisa’nın Gördes ilçesinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından zamanında söndürüyor. Alınan bilgilere göre, Kayacık Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkıyor. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiyeye haber veriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Geç kalmadan olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelliyor. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapıyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla ise detaylı inceleme başlatılıyor.

Eminönü, Yatırımcılar İçin Cazip Bölge

RE/MAX Pro2'nin etkinliğinde, Eminönü bölgesinin yatırım fırsatları yaktı. Nevzat Ayaz, tarihi dokusuyla cazibesini sürdüren ticari gayrimenkul pazarını anlattı. Yatırımcılara rehberlik sağlandı.
Diyanet Başkanı Erbaş, Siyonistlere dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, siyonistlerin Müslümanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu açıklama, Müslüman toplumlar arasındaki endişeleri artırdı.

