ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Gordion Vakfı’nın organizasyonuyla düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali’nde ödül töreni yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen festival, tarihi Gordion Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. En iyi film ödülü, İranlı yönetmen Nasim Soheili’nin “Wind’s Heritage” adlı eserine verildi.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Gülden Özel Jüri Ödülü, yönetmen Sevinç Baloğlu’nun “Oya Türkiye” belgeseline verildi. Jüri özel ödülleri ise İtalyan yönetmen Filippo Ticozzi’nin “Asklepius’un Bağları” filmiyle, yönetmenliğini Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir’in üstlendiği “Bir Orkestranın İzinde” belgeseline gitti. Öğrenci kategorisindeki ödülü ise Serkan Işık ve Emre Balcı’nın hazırladığı “Gri Ankara” belgeseli kazandı.

KONSER VE SERGİLER DÜZENLENDİ

Ankara Kulübü’nün Seymen gösterisi ile zenginleşen törende, Gordion Tango Caz Topluluğu da konser verdi. Ayrıca Gordion Kazı Tarihi’ne ait bir fotoğraf sergisi açıldı. Törene, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.