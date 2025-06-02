Gordion Arkeofilm Festivali Öğrencileri Atölye Çalışması Yaptı

GORDİON ARKEOFİLM FESTİVALİ’NDE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Gordion Anti Kenti’nin tanıtımı amacıyla düzenlenen “2. Gordion Arkeofilm Festivali” çerçevesinde, Ankara’daki 6 üniversiteden öğretim görevlileri ve sinema, televizyon ve film tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri, antik kentte atölye çalışması yaptı. Öğrenciler, Gordion Antik Kenti, Midas Tümülüsü, Gordion Müzesi ve kazı evinde yetkililerden bilgi alarak belgesel projelerini tanıttı. Kazı başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose, öğrencilere Frig Medeniyeti ve antik kentteki çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sundu.

ÖĞRENCİLERİN KATKISI ÖNEMLİ

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, üniversite öğrencilerinin Gordion’un tanıtım faaliyetleri sürecine dahil edilmesinin önemini vurguladı. Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, Gordion özelinde Polatlı ve Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımını sağlamak için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Koç, festivale 400’ün üzerinde başvuru yapıldığını belirterek, “Bu atölye çalışması ve eylül ayında ikincisini gerçekleştireceğimiz festival, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli.” dedi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILIM

Atölye çalışmalarına Ankara, Hacettepe, Başkent, Bilkent, Ankara Bilim ve Hacı Bayram üniversitelerinden 30 öğrenci ile birlikte Prof. Dr. Aydan Özsoy, Prof. Dr. Ahmet Serhat Kaymas, Doç. Dr. Önder Özdem, Doç. Dr. Evren Sertalp, Dr. Eda Arısoy, öğretim görevlileri Enver Özüstün ve Fulten Larlar, festival direktörü Kadir Uluç da katıldı. Festival, 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI

Gölbaşı Belediyesi haziran ayı birinci meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, çeşitli önergeler görüşüldü. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kırgızistan ziyaretine dair bilgiler vererek kardeş şehir ilişkileri kapsamındaki planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantı, ilgili komisyonlara havale edilen önergelerin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ BEYPAZARI’INDA

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Etkinlikte sigorta sektörünün geleceği, bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olacak öğrencilerin yapay zeka ile gelecekte nasıl bir kariyer planlaması yapabilecekleri konularında bilgi verildi.