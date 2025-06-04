Gordion’da Nadir Bronz Eser Bulundu

GORDİON ANTİK KENTİ’NDE TARİHİ KEŞİFLER YAPILIYOR

Gordion Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Yücel Şenyurt, 47’nci tümülüsten elde edilen buluntular hakkında yaptığı açıklamada, “2 bin 700 yıl öncesine bir bronz testiyi keten örtüyle mezara bırakmışlar ve biz bunu sağlam bulduk. Nadir bir eser bu. Bu ölçekte ve sağlamlıkta bir tekstil buluntusuna çok nadir rastlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bu antik alanda, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen ve muhtemelen bir kral ya da yüksek rütbeli bir yöneticiye ait olduğu düşünülen bir kremasyon mezarı keşfedildi. Bu mezarda yakılarak gömülmüş insan kalıntılarının yanı sıra 100’den fazla değerli arkeolojik eser tespit edildi.

KAZI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Yücel Şenyurt, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı bir tanıtım etkinliğinde, Eylül ayında başlayan kazı çalışmasının dört ayda tamamlandığını belirtti. Şenyurt, tümülüsün üzerinde 12’ye 12’lik bir alanda dikkatle kazı yaptıklarını ve 15 işçi ile 6 arkeologun görev aldığını kaydetti. 8 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 60 metre çapındaki tümülüsün Gordion’daki orta büyüklükteki mezar yapılarından biri olduğu ifade edildi. Mezar odasına ilişkin bilgi veren Şenyurt, “Ahşap konstrüksiyonlu mezar odası, zamanla üzerindeki taş ve toprak baskısıyla çökmüş. Buna rağmen 100’den fazla eseri, bunlardan bronz ve demirden oluşan 88 tanesi müzeliktir, yerinde sağlam bulduk.” dedi.

NADİR BİR TEKSTİL BULUNTUSU

Şenyurt, mezarda bulunan buluntular arasında büyük kazanlar, üç ayaklı çömlekler ve demirden yapılmış tütsülükler gibi çeşitli eserlerin yer aldığını belirtti. Ayrıca, “En çarpıcı buluntulardan biri ise bronz bir çömlek üzerindeki tekstil kalıntısını tespit ettik. 2 bin 700 yıl öncesine bir bronz testiyi keten örtüyle mezara bırakmışlar ve biz bunu sağlam bulduk. Bu organik ürün yani keten sayesinde, bronz korozyonunun koruyucu etkisi sayesinde günümüze ulaşmış.” diye ekledi. Prof. Dr. Yücel Şenyurt, Gordion’daki kazıların 75 yıldır devam ettiğini ve hâlâ araştırmaya değen birçok tümülüs ve yerleşim alanının bulunduğunu dile getirdi.

MİDAS VE GORDİON’UN TARİHİ BAĞLANTILARI

Gordion Antik Kenti Kazı Başkanı Charles Brian Rose, Türkiye’de 45 yıldır arkeolojik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “47’nci tümülüsteki kazı, harika bir keşif oldu. Milattan önce 8. yüzyılın ortalarından kalma bronz kaplarımız var. Midas’ın babası için inşa ettiği tümülüsle hemen hemen aynı zamana ait.” şeklinde konuştu. Rose, bu tümülüsün Midas’ın ailesine ait olabileceğinin altını çizdi ve kazıların önemli buluntulara yol açtığını dile getirdi. Özellikle bu güncelleme ile Gordion hakkında daha fazla bilgi edindiğimizin altını çizdi.

ANTİK KENTİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ PROJELER

Rose, Gordion’un geleceğine dair de düşüncelerini paylaştı. Antik kentin korunmasının önemine vurgu yaparak, “Gordion’a daha fazla ziyaretçi çekmek istiyorsak bu önemlidir. Böylece antik kentin önemini anlayabilirler.” ifadelerini kullandı. Rose, ayrıca çocukların bölgeyi öğrenmeleri için eğitim çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. Gordion, her kazı sezonunda yeni keşifler sunma potansiyeli taşıyor.