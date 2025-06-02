Gordion Festivali’nde Öğrenciler Antik Kentte Atölye

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDEN GÖRSEL GELENEKLER

Gordion Antik Kenti’nin tanıtımı amacıyla düzenlenen “2. Gordion Arkeofilm Festivali” çerçevesinde, Ankara’da bulunan altı üniversiteden öğretim görevlileri ve sinema, televizyon, film tasarımı bölümlerindeki lisans öğrencileri, antik kentte yoğun bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, Gordion Antik Kenti, Midas Tümülüsü, Gordion Müzesi ve kazı evinde yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Ayrıca, belgesel projelerinin tanıtımını da gerçekleştirdiler.

KAZI BAŞKANINDAN TEMEL BİLGİLER

Kazı başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose, Kazı Evi’nde öğrencilere Frig Medeniyeti, antik kentin tarihi ve yapılan kazı çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, üniversite öğrencilerinin Gordion’un tanıtım faaliyetlerine dahil edilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç, Gordion özelinde Polatlı ve Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma ve geliştirme yönünde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

FESTİVALİN ÖNEMİ VE KATILIMCI SAYISI

Koç, festivale 400’den fazla başvuru yapıldığını belirterek, “Bu atölye çalışması ve eylül ayında düzenleyeceğimiz ikinci festival, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli,” şeklinde konuştu. Atölye çalışmalarına Ankara, Hacettepe, Başkent, Bilkent, Ankara Bilim ve Hacı Bayram üniversitelerinden 30 öğrenci katıldı. Öğrencilerle birlikte Prof. Dr. Aydan Özsoy, Prof. Dr. Ahmet Serhat Kaymas, Doç. Dr. Önder Özdem, Doç. Dr. Evren Sertalp, Dr. Eda Arısoy, öğretim görevlileri Enver Özüstün ve Fulten Larlar da etkinlikte yer aldı. Festivalin 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtiliyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ’NDEN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

Gölbaşı Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri üzerinde çeşitli önergeler görüşülerek değerlendirmeye alındı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kırgızistan ziyaretine ilişkin usul dolayısıyla değerlendirmelerde bulunarak, belediye ile kardeş şehir ilişkileri kapsamında yapılması planlanan çalışmalara dair meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantı, ilgili komisyonlara havale edilen önergelerin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

BEYPAZARI’NDAN KARIYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Bu etkinlikte, sigorta sektörünün geleceği, bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olacak öğrencilerin yapay zekayla nasıl bir kariyer yolculuğu çizecekleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, kariyer planlaması konularında da detaylı bilgiler sunuldu.