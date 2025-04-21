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Görele Belediyespor, İzmir’i Yendi: 23-18

GÖRELE BELEDİYESPOR İKİNCİ MAÇINI KAZANDI

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı kapsamında gerçekleşen ikinci karşılaşmada Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 23-18 mağlup ederek serideki durumu 2-0 yaptı. 13 Şubat Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta, ilk yarı 11-11 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ DEVREDE HÜKMANİ YÜKSELİŞ

İkinci yarıda kontrolü eline alan Görele Belediyespor, müsabakayı 23-18’lik skorla kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi karşısında, ilk maçta da galip gelen Görele Belediyespor, böylece ligde 5-6 sıralaması etabı için mücadele etme hakkı elde etti.

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