Görele Belediyespor, İzmir’i Yendi: 23-18

GÖRELE BELEDİYESPOR İKİNCİ MAÇINI KAZANDI
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı kapsamında gerçekleşen ikinci karşılaşmada Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 23-18 mağlup ederek serideki durumu 2-0 yaptı. 13 Şubat Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta, ilk yarı 11-11 eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ DEVREDE HÜKMANİ YÜKSELİŞ
İkinci yarıda kontrolü eline alan Görele Belediyespor, müsabakayı 23-18’lik skorla kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi karşısında, ilk maçta da galip gelen Görele Belediyespor, böylece ligde 5-6 sıralaması etabı için mücadele etme hakkı elde etti.