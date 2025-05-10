Görele Belediyespor, Ortahisar’ı Yendi

MAÇTAN DETAYLAR

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ilk maçında, deplasmanda Ortahisar Belediyespor’u 30-28 yenen Görele Belediyespor önemli bir galibiyet elde etti. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta, ilk yarıda Ortahisar Belediyespor 12-11’lik skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip Görele Belediyespor, üstün bir performansla sahadan galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması aynı salonda, 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.