Görele’de AFAD Eğitimi Gerçekleşti

EĞİTİMİN AMACI VE KAPSAMI

Giresun’un Görele ilçesinde AFAD Giresun İl Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına yönelik bir afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve katılımcılara deprem, yangın, tsunami ve acil tahliye konularında önemli bilgiler verildi.

DOĞRU DAVRANIŞLAR VURGULANDI

Eğitim esnasında AFAD görevlileri, afet öncesinde ve sonrasında yapılması gereken etkili davranışları katılımcılara aktardı. Bu bilgiler, çeşitli senaryolar altında afet durumlarında doğru hareket etmeyi öğretmeyi amaçlıyor.

UYGULAMALI TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda uygulamalı tatbikatlar yapıldı. Bu tatbikatlar, katılımcıların öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek daha iyi kavramalarını sağladı.