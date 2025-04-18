Görele’de Silah Ve Mühimmat Bulundu

GÖRELE İLÇESİNDE OPERASYON

Giresun’un Görele ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon sonucunda, bir evde silah ve mühimmatlar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, silah imalatı ve ticaretine dair yürütülen istihbari çalışmalara dayanarak Görele ilçesinin Esenli köyünde Y.H. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Giresun Valiliği’nden alınan bilgilere göre, adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde yapılan aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Bersa Lusber marka tabanca, 1 adet Oskar marka av tüfeği, 533 adet 7.62 mm çapında fişek, 184 adet 9 mm çapında fişek, 26 adet 7.65 mm çapında fişek, 60 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 5 adet tabanca şarjörü tespit edildi.

Y.H. HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan Y.H., adliyeye sevk edildi ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için denetim ve istihbarat çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıkladı.