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Görele’de Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFAK KAZASI GÖRELE’DE YAŞANDI

Giresun’un Görele ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Bozcaali Mahallesi’nde Ahmet G. yönetimindeki 28 AAR 401 plakalı Kartal marka otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu esnada sürücüsü henüz tespit edilemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA YER ALDI

Çarpışmanın etkisiyle Ahmet G. şoför kapısından fırlayarak yola savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet G. ile yolcu olarak bulunan Mustafa M., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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