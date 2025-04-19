Görele, İzmir’i 28-25 yendi

GÖRELE BELEDİYESPOR’UN BAŞARISI

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçı, Görele Belediyespor’un İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 28-25 mağlup etmesiyle sonuçlandı. Mücadele, Görele 13 Şubat Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İlk yarıda konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediyespor 14-12’lik skorla önde kapattı.

İkinci yarıda sahaya daha etkili bir oyunla çıkan Görele Belediyespor, elde ettiği üstünlükle karşılaşmayı 28-25’lik sonuçla tamamladı. Serinin ikinci maçı, 21 Nisan Pazartesi günü tekrar Görele’de yapılacak.