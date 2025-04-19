Haberler

Görele, İzmir’i 28-25 yendi

GÖRELE BELEDİYESPOR’UN BAŞARISI

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçı, Görele Belediyespor’un İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 28-25 mağlup etmesiyle sonuçlandı. Mücadele, Görele 13 Şubat Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İlk yarıda konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediyespor 14-12’lik skorla önde kapattı.

İkinci yarıda sahaya daha etkili bir oyunla çıkan Görele Belediyespor, elde ettiği üstünlükle karşılaşmayı 28-25’lik sonuçla tamamladı. Serinin ikinci maçı, 21 Nisan Pazartesi günü tekrar Görele’de yapılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Aşkın Bak, Voleybol Finalini İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da gerçekleşen 7. Etnospor Forumu sırasında Voleybol Erkekler Süper Ligi finaline katılarak, şampiyon Zenit Kazan'a kupa sundu.
Haberler

Isparta’da Halata Sıkışan Adam Yaralandı

Isparta'da otomobilini çekiciye yüklerken ayağı halata sıkışan bir kişi, sağ ayak parmaklarını kaybederek hastaneye sevk edildi. Olayda ciddi yaralanmalar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.