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Gören: “Aliağa’da İlk Kez Son 16 Heyecanı”

ALİAĞA PETKİMSPOR’UN BAŞANRENÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Tenerife maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Aliağa’da ilk kez Son 16 heyecanını yaşıyoruz. Gelecek hafta Reggio Emilia deplasmanında bir şansımız daha olacak, bu şansı kullanmaya çalışacağız” diye belirtti. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu’nun 5. maçında Aliağa Petkimspor, İspanyol temsilcisi Tenerife’yi 85-80 mağlup ederek dördüncü yenilgisini aldı.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Maç sonrasında yapılan basın toplantısında, Burak Gören, “Dürüst olmak gerekirse başımız dik çünkü kulüp olarak ilk kez böyle bir seviyede mücadele ediyoruz. Herkes Tenerife’nin ne kadar kaliteli ve tecrübeli bir takım olduğunu biliyor. Onlara büyük saygı duyuyorum, yıllardır birlikte oynayan bir takım. Sahada nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Son bölümde şutlar kaçırdık ve rakibimiz bu sayede geçiş hücumlarından kolay şutlar buldu” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

TAKIMIN GÜCÜNE VURGU

Gören, “Son bölümde tecrübelerini ortaya koydular. Buna rağmen takımımla gurur duyuyorum, Aliağa’da ilk kez son 16 heyecanını yaşıyoruz. Gelecek hafta Reggio Emilia deplasmanında bir şansımız daha olacak, bu şansı kullanmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Oyuncularımıza ve taraftarımıza teşekkür ederim. Oyuncularımla gurur duyduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum, sezon başından itibaren sonuna kadar mücadele ediyorlar. Her maçta karakterlerini ortaya koyup son ana kadar oynuyorlar. Bugün kaybettik ama mücadeleden dolayı mutluyuz” şeklinde ekledi.

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