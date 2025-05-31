Görev Değişimi Oldu, Nedim Arslan Atandı

GÖREV DEĞİŞİMİ

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Mevcut İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara’daki özel kalem biriminde yeni bir göreve atandı. Bu değişiklikle birlikte, Kasapoğlu’nun yerine Nedim Arslan getirildi.

İDDİALAR VE SORUNLAR

Kasapoğlu’nun, özellikle Afyonspor Kulübü’ne yönelik yürüttüğü bazı icraatların resmi prosedürlere aykırı olduğu söyleniyor. İddialara göre, noter aracılığıyla yapılmış istifaları geçersiz sayarak yetki devrini engellediği ve bunun sonucunda kulüp yapısında ciddi sıkıntıların meydana geldiği belirtiliyor. Görevinden ayrılan bazı kişilerin SGK ile vergi borçları üzerinden icra işlemleri ile karşılaşmaları da gündeme gelen konular arasında.

KAMUOYU BASKISI VE YENİ ATAMA

Ayrıca, Kasapoğlu’nun denetleme sorumluluğu taşıdığı kulüplere karşı görevini kişisel tutumlarla ve taraflı bir şekilde yürüttüğü de iddialar arasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, kamuoyundaki artan baskı ve dilekçeler dolayısıyla Kasapoğlu’nu merkeze çekme kararı aldığı öne sürülüyor.