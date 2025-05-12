Görevdeki İngiliz özel kuvvetleri sıradışı davranışları

İNGİLİZ ÖZEL KUVVETLERİNİN SUÇLAMALARI

Irak ve Afganistan’da görev yapmış eski İngiliz özel kuvvetler mensupları, sivillerin uykularında kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü ve bazı kişilerin, aralarında çocukların da olduğu, elleri kelepçeyken infaz edildiğini itiraf etti. BBC Panorama’ya konuşan bazı eski İngiliz özel kuvvetler mensupları, Irak ve Afganistan’daki görev süreleri boyunca meslektaşlarının işlediği suçları açıkladı. Özel kuvvetler birimi SAS’ta görevli bir asker, silah arkadaşının çocuk yaşta bir Afgan’ı vurduğunu belirterek, “Küçük bir çocuğu kelepçelediler ve vurdular. Bariz şekilde savaşacak yaşta dahi olmayan bir çocuktu.” dedi. Aynı askere göre, gözaltındaki sivillerin öldürülmesi artık rutin bir hale gelmişti; “Bazılarının üstü aranır, bazıları kelepçelenir ve sonra vurulurdu. Kelepçe çözülmeden önce bedenlerinin yanına bir silah yerleştirilirdi.” ifadesini kullandı.

OPERASYONLARDA BARBARCA DAVRANIŞLAR

SAS gibi gizlilik içeren operasyonlar gerçekleştiren özel kuvvetler birimi SBS’de görevli eski bir asker, birliklerin sürü zihniyetiyle hareket ettiğini ve operasyonlar sırasında barbarca davranışlar sergilediklerini dile getirdi. Eski asker, SBS personelinin kendilerini dokunulmaz hissettiğini belirterek, “En sessiz adamların bile değiştiğini, ciddi psikopat özellikler gösterdiğini gördüm. Hukuk tanımazlardı ve kendilerini dokunulmaz sanıyorlardı.” şeklinde konuştu. Silah arkadaşları ise özel kuvvetler personelinin Irak ve Afganistan’da yasaları bilinçli şekilde ihlal ettiğini belirtti. Eski SAS mensubu, “Bir hedef, ikinci ya da üçüncü kez karşımıza çıkarsa onu öldürmek niyetiyle hareket edilirdi.” diyerek, yakalama girişiminde bulunulmadığını ifade etti.

PSIKOPAT DAVRANIŞLAR VE CİNAYETLER

Afganistan’da çatışmalara katılan bir SAS mensubu, birliklerinde çok sayıda psikopat bulunduğunu ve sivilleri öldürmenin bağımlılık haline geldiğini açıkladı. Misafirhane gibi alanlarda kalanların öldürüldüğünü anlatan eski asker, “(Birlikteki askerler) İçeri girer ve orada uyuyan herkesi öldürürlerdi. İnsanları uykusunda öldürmek, hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz.” dedi. SBS personeli olarak görev yapmış olan bir başka eski asker, kontrol altına alınan bölgelerdeki herkesin öldürüldüğünü ve hayatta kalan birinin bile vurulduğunu öne sürdü. Bu durumun herkes tarafından bilindiğini belirten eski asker, yaralıların öldürülmesinin son derece normal hale geldiğini ve “Sağlık ekibi, hala nefes alan birisine müdahale ediyordu.” dedi.

DURUŞMA VE SORUŞTURMALARIN EKSİKLİĞİ

Irak’ta görev yapmış eski bir SAS mensubu, teslim olan ve gözaltında bulunan sivillerin öldürülmesinin düzgünce soruşturulmadığını dile getirdi. Eski Başbakan Cameron’un bu suçlamalardan haberdar olmadığı iddia edildi. Afganistan’daki bir olayın, özel kuvvetler içinde “efsane” haline geldiği aktarıldı. Eski SAS mensubu, tekrar vurulmaması talimatına rağmen bir Afgan sivilin boğazını kesen askerin davranışını, “Bıçağında kan istiyordu.” şeklinde yorumladı. Ayrıca, bazı askerlerin el bombalarını ve AK-47 tüfeklerini öldürdükleri sivillerin üzerine koyarak, soruşturmadan kaçmak için yanıltıcı raporlar yazdıklarını ifade ettiler.

CAMERON’UN BİLGİLENDİRİLMESİ VE TARTIŞMALAR

Eski askerlerden bazıları, kural ihlali gören hukuk danışmanlarının bu raporların düzeltilmesini istediğini belirtti. Suçlamalarla ilgili eski İngiltere Başbakanı David Cameron’un bilgilendirildiği iddiası da yer aldı. BBC’ye konuşan eski Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Rangin Dadfar Spanta, Cameron’a bilgi verildiğini belirtirken, eski Başbakanın sözcüsü bu tür bir uyarının yapılmadığını savundu. Ayrıca sözcü, iddiaların İngiliz askerleri yerine NATO personeli hakkında olduğunu öne sürdü ve Cameron’un iddiaların üzerini örttüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi.