Kanun hükmünde kararname ile görevden alınan doktorlar için karar açıklandı.

Kanun hükmünde kararname ile görevden alınan doktorlar bundan sonra SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek.

Son dakika haberi! Sağlık Yasası Teklifi’nde yer alan 5. maddeyle, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen doktorların SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışmasına imkan sağlanıyordu. Madde ayrıca, bu doktorların verdiği raporların geçerli olmamasını içeriyordu.

Tartışmalara neden olan maddenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşmelerinde AK Parti’den sürpriz bir önerge geldi. Önergeyle tartışmalara neden olan madde teklif metninden çıkarıldı. Böylelikle KHK ile kamudan ihraç edilen doktorların SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilmesinin önü açılmış, ayrıca verdikleri raporların geçerliliği sağlanmış oldu.

Önergenin ardından kabul edilen 5’inci madde doğrultusunda kamu görevinden ihraç edilen veya kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar görevden alınma veya çıkarılma tarihlerinden 450 gün sonra görevlerini yapabilecekler.

NTV