Görevden Ayrılmasından Sonra Joe Biden

JOE BIDEN’IN RÖPORTAJI

Joe Biden, görevden ayrılmasının ardından verdiği ilk açık sözlü röportajında, halefinin yönetiminin ilk 100 gününü değerlendiriyor ve Atlantik İttifakı’nın (NATO) çökmesi durumundaki korkularını paylaşıyor. Delaware’de karşıladığım Biden’ın, kısa bir süre önce “özgür dünyanın lideri” olduğuna inanmak zor.

GÜVENLİK VE İZLENİM

Biden, hala güç sembolleriyle çevrili olarak; siyah SUV araçlar, kulaklık takan güvenlik görevlileri ve odada patlayıcı araması yapan köpeklerle birlikte. Ancak son üç ayını, inandığı şeylerin halefince alındığını izleyerek geçirmiş. Donald Trump, Biden adını siyasi silah olarak birçok kez kullandı. Yapılan bir analizde, Trump’ın ilk 100 gününde Biden adını en az 580 kez kullandığı gösterildi. Hisse senedi fiyatlarındaki artışları “Trump’ın borsası” olarak adlandıran Trump, keskin düşüşleri de “Biden’ın borsası” şeklinde nitelendiriyor. Biden, geçmişte seleflerini eleştirmeme geleneğine sadık kalarak bu haftaya kadar geldi. Ancak, tokalaştığımız andan itibaren artık sözünü söylemeye kararlı olduğu anlaşılıyordu.

IDARECİLİK VE DÜNYA GÖRÜŞÜ

Donald Trump’ın, başta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olmak üzere, Amerika’nın müttefiklerine yaklaşımına öfkeli gözüken Biden, “Bu olayın yaşanma biçimini Amerika’ya yakıştıramadım” diyor. “Bu biz değiliz. Biz özgürlük, demokrasi, fırsat ülkesiyiz, zapt etme ülkesi değil.” Biden, uluslararası endişelerini iç politikadan daha öncelikli görüyor; Amerika ve Avrupa arasındaki ittifakın tehdit altında olduğuna inanıyor.

NATO’NUN GÜCÜ

Biden, Atlantik İttifakı’nın (NATO) “ölmekte” olmasının “ciddi bir endişe kaynağı” olduğunu kaydediyor ve “Bu gerçekleşirse, modern dünya tarihini değiştireceğini düşünüyorum” şeklinde ekliyor. Oval Ofis’ten ayrıldığında 82 yaşında olan Biden, siyasete adalet mücadelesi için girdiğini ve bu isteğini hiçbir zaman kaybetmediğini savunuyor.

DEMOKRASI VE KAMPANYA KARARLARI

Biden, “Demokrasi, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana tehdit altında” uyarısında bulundu. Amerikan demokrasisinin geleceği konusunda eskisi kadar endişeli olmadığını belirten Biden, daha önce yaşanan olaylardan sonra “Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’ın ne olduğunu anlamaya başlaması” gerektiğini düşünüyor. Biden, bir zamanlar olduğu lidere göre çok daha yavaş ve tereddütlü olduğunu kabul ediyor. Ayrıca, geçmişte aldığı kararları tekrar düşünmek zorunda kalmadığını ifade ediyor.

PUTİN VE UKRAYNA SAVAŞI

Biden, Trump’ın “modern çağın ödün politikası” görüşüne karşı çıkarak, Putin’in geçmişteki hatalarının sonuçlarına işaret ediyor. Biden, “Nükleer güçlerle üçüncü dünya savaşı ihtimalinden” kaçındığını belirtiyor ve “Bunu başardık” diyor. Ukrayna’ya, bağımsızlıklarını korumaları için gereken her şeyi verdiklerini ekliyor.