Görgün: Savunma Sanayi Noktasını Belirtiyor

GÖRGÜN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı. Görgün, “Küresel sahnede yeni bir adım daha. Kargu’nun zırh delici harp başlığıyla ilk ihracatı, Türk savunma sanayimizin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

Ayrıca, ihracat odaklı, yüksek teknolojili ve etkin çözümler sunmaya devam ettiklerini belirten Görgün, “Daima sahadayız, daima nöbetteyiz” ifadelerini kullandı. STM ve projede emeği geçen ekipleri de yürekten tebrik ettiğini söyledi.