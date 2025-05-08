Görkem Efe Tan, Türkiye Üçüncüsü Oldu

DENİZLİ’DE BAŞARILI BİR YARIŞMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde, 07-08 Mayıs 2025 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda, Erzincan’ı temsil eden Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Görkem Efe Tan, önemli bir başarı elde etti.

GÖRKEM EFE TAN’TAN BRONZ MADALYA

60 metre koşusu kategorisinde yarışan genç atlet, Türkiye genelinde gerçekleştiren bu önemli yarışmada üçüncülük kazandı ve bronz madalya sahibi oldu. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Denizli’de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 60 metrede gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü olan değerli sporcumuz Görkem Efe Tan’ı ve bu başarıda emeği geçen kıymetli antrenörü Erkan Davut’u yürekten tebrik ediyor, spor hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.