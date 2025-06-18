Görkem Şimşek, cenaze namazı sonrası defnedildi

İZMİT’TE GENÇ SAĞLIK ÇALIŞANININ CENAZESİ UĞURLANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Görkem Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı. Genç sağlık çalışanının, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevli olduğu öğrenildi. İzmit’te kiracı olarak kaldığı evde, yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde, Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE DEFİN

Görkem Şimşek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Şimşek, Körfez Yeniyalı Camii’nde kılınan cenaze namazının arından İlimtepe Erikli Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili polis, inceleme başlattı.