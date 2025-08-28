Görme Engelli Çift Düğün Yaptı

KÜTAHYA’DA GÖRME ENGELLİ ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kütahya’da, ortaokul yıllarında birbirlerinin sesinden etkilenen doğuştan görme engelli bir çift, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. 26 yaşındaki Kezban Ayyıldız ile 25 yaşındaki Hüseyin Kaygusuz, özel bir düğün ile evlendi. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesinin her yıl düzenlediği geleneksel düğün etkinliği, bu yıl da devam etti ve bu kapsamda Kezban ve Hüseyin’in düğünleri gerçekleştirildi.

DÜĞÜN SALONUNDAKİ EĞLENCE

Düğün, kentteki bir düğün salonunda gerçekleşti ve çift, alkışlar eşliğinde salona gelerek ilk danslarını yaptı. Dernek başkanı Hatice Yakar, dernek üyeleri ve çiftin yakınlarının katıldığı düğünde çift ile davetliler bolca eğlendi. Damat Hüseyin Kaygusuz, gazetecilere verdiği demeçte, eşini Denizli’deki bir görme engelliler okulunda tanıdığını belirtti. Eşiyle iletişiminin bu süreçte sürdüğünü ifade eden Kaygusuz, yaz aylarında evlilik teklif ettiklerini söyledi.

Kaygusuz, “Ortaokul yıllarımda eşime aşkımı ilan etmiştim, ancak kısmet bu güneymiş. Maltepe Mahallesi’ndeki Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda tek taş yüzük ile evlilik teklif ettim. Tek seferde ‘evet’ aldım. Çok romantik bir evlenme teklifi ettim. O artık sevdiğim, eşim, her şeyim, benim hayat arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım oldu. Bu mutlu günümüzde aramızda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

KEZBAN KAYGUSUZ’UN TEŞEKKÜRÜ

Gelin Kezban Kaygusuz ise, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sundu. Dernek başkanı Hatice Yakar, genç çifte mutluluklar dileyerek, bu özel günde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Düğün, ikramlar, müzik eşliğinde eğlence ve hediye ile takı töreninin ardından sona erdi.