Görme Engelli Emine, Ev Bulamazsa Sokakta Kalacak

GÖRME ENGELLİ EMMİNE TAYZANIN ZOR DURUMU

Adana’da, görme engelli Emine teyze, kızı ve 10 yaşındaki torunuyla birlikte yaşadığı evden mahkeme kararıyla çıkartılacak. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğrultusunda, 5 ay içinde evini boşaltması gereken yaşlı kadın, “Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun kafamı sokacak bir ev istiyorum, başka bir şey istemiyorum” diyerek yardım talebinde bulundu.

YARGI SÜRECİ VE REKABETÇİ KİRA FİYATLARI

75 yaşındaki Emine Karakaya, geçmişte bir kaza sonucu görme yetisini kaybetti. Emine teyzeye ait olan 4 bin 600 TL’lik 65 yaş aylığı, ev sahibi R.K. tarafından artırılan kiraya karşı yetersiz kalıyor. R.K., geçtiğimiz yıl kirayı 2 bin 500 liraya çıkardı. Bu durum üzerine kızı Durdane Zevkirlioğlu, “Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Sadece annemin aylığıyla geçiniyoruz. 2 bin liradan fazla ödeyemeyiz” dedi. Durdane, her ay ev sahibinin hesabına 2 bin lira yatırdı, ancak R.K. tahliye davası açarak durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme bilirkişisi, kirayı aylık 5 bin lira olarak belirledi ve 56 bin lira eksik kira bedeli ödenmesine karar vererek tahliyeyi onayladı.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Karakaya, mahkeme tarafından kendisine verilen 5 aylık süre içinde alternatif bir ev bulamazsa, kızı ve torunuyla birlikte sokakta kalma tehlikesiyle karşılaşacak. Durdane Zevkirlioğlu, “Annem sadece 4 bin 600 lira 65 yaş aylığı alıyor. Ben çalışamıyorum, başka bir gelirimiz yok. 5 ay sonra başka ev bulamazsak sokakta kalacağız” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.