Görme Engelli Mustafa Kürcen, Darbuka Çalar

GÖRME ENGELLİ SANATÇI KÜRCEN’İN HİKAYESİ

Burhaniye ilçesinde yaşayan görme engelli Mustafa Kürcen, 50 yıldır darbuka çalıp türkü söyleyerek hayatını sürdürüyor. 73 yaşındaki Kürcen, İvrindi’nin kırsal Kocaoba Mahallesi’nden gelerek, çaldığı müzikle birçok insanla buluşuyor. Bazı vatandaşlar, onun performansı sırasında oyunlar oynayarak eşlik ediyor.

YILLARDIR SOKAKLARDA MÜZİK YAPIYOR

İvrindi ilçesine bağlı Kocaoba Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Kürcen, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sokaklarda darbuka çalarken, kendisine destek veren birçok dinleyici bulunuyor. 50 seneden bu yana darbuka çaldığını ifade eden Kürcen, “Aşık Mustafa” olarak anıldığını belirtiyor. Darbuka çalmayı çok sevdiğini vurgulayan Kürcen, “Aşık Mustafa derler bana. 50 yıldır aşağı, yukarı gezerim. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe yavaş yavaş yollarda kendi kendime çalar söyler, gönlümü eğlerim” diyor.

TOPLUMUN SEVDİĞİ BİR İSİM

Mustafa Kürcen’in müziği, çevresindeki insanların hayatlarında bir neşe kaynağı haline geliyor. Erdoğan Karlı, “Mustafa amca Pazartesi günleri bizim Burhaniye Pazarına gelir. Darbukasıyla, sesiyle şarkı söyler. Vaktini böyle geçirir, insanlar ona yardımcı olur,” şeklinde konuşuyor. Hasan Özavcı ise, “Buralarda engelli Aşık Mustafa ağabeyi tanımayan yoktur. Kendini sanatıyla insanlara kabul ettiriyor. Çok iyi bir insan. Halkın sevdiği saydığı bir kişilik” diyor.