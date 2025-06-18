Görme Engelli Paul, Babadağ’dan Uçtu

GÖRME ENGELLİ BİRİNİN UNUTULMAZ YAMAÇ PARAŞÜTÜ DENEYİMİ

Fethiye’ye ilk defa gelen 47 yaşındaki görme engelli Paul Goodwen, Babadağ’dan yamaç paraşütüyle muhteşem bir deneyim yaşadı. Deneyimli pilot Osman Nihat Cengiz ile birlikte bin 700 metreden kalkış yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren bu heyecan dolu uçuşun ardından Belcekız Plajı’na sorunsuz bir iniş yaptı. Goodwen, gökyüzünde yaşadığı mutluluğu paylaştı.

HAYRAN KALDIĞI FETHİYE

Uçuş sonrasında hissettiklerini dile getiren Goodwen, “Görmememe rağmen bu deneyimle kendimi özgür hissettim. İlk kez geldiğim Fethiye’ye hayran kaldım” ifadelerini kullandı. Bu deneyim sadece Goodwen için değil, onun kızları için de unutulmaz bir anı oldu. Kızları da Babadağ’dan tandem yamaç paraşütü yaparak bu eşsiz anıyı paylaştı.

BABADAĞ’IN ÇEKİCİLİĞİ

Fethiye, yamaç paraşütü merkezi haline gelen Babadağ ile her yıl dünya çapında birçok yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Görme engelli bir bireyin bile bu tür bir deneyim yaşayabilmesi, Babadağ’ın sunduğu olanakların ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.