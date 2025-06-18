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Görme Engelli Turist Fethiye’de Uçtu

İNGİLİZ TURİSTTEN UNUTULMAZ DENEYİM

Görme engelli olan İngiliz turist Paul Goodwen, Fethiye’ye ilk gelişinde tandem yamaç paraşütü deneyimi yaşamak için sabah saatlerinde ailesiyle birlikte 1700 metre yükseklikteki Babadağ pistine çıktı. Pilot Osman Nihat Cengiz ile yaklaşık 45 dakika süren bir uçuş gerçekleştiren Goodwen, inişini Belcekız Plajı’na yaptı. Uçuş boyunca şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçiren Goodwen, yaşadığı deneyimi paylaştı.

ÖZGÜRLÜK HİSSİ YAŞADI

Uçuş sonrası Goodwen, “İlk kez geldiğim Fethiye’ye hayran kaldım. Görmememe rağmen bu deneyimle kendimi özgür hissettim. Gökyüzünde olmak bana tarifsiz bir mutluluk verdi” şeklinde konuştu. Ayrıca, Goodwen’in kızları da Babadağ’dan tandem uçuş yaparak babalarıyla bu eşsiz deneyimi paylaştı.

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