Görme Engelliler Derneği Eğitimi Tamamladı

PROJENİN KAPANIŞ GALASI GERÇEKLEŞTİ

Antalya’da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince hayata geçirilen “Görünenin Ötesinde Gönüllerin Merkezinde (GÖRSİM)” Projesinin kapanış galası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı.

GÖRSİM PROJESİNİN ÖNEMİ

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, GÖRSİM projesinin birçok görme engelli bireyin hayatına olumlu etkiler sağladığını vurguladı. Koca, “Bu projenin bizim için en önemli yanı çalışmaların görme engelli bireyler tarafından hazırlanmasıydı, onların çalışmaları sonucunda böyle güzel bir proje ortaya çıktı. Nitelikli imza, vücut dili, diksiyon ve kültür gezileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik ve bunları gururla anlatacağız. Kolay bir süreç değildi fakat ortaya çıkan sonuçlar insanların hayatına yaptığımız dokunuşlar, ortaya koyduğumuz çıktılar bu zorlukları unutturuyor.” dedi.

EĞİTİMİN SONUÇLARI PAYLAŞILDI

AR-GE ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek de proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin sonuçlarını paylaştı. Proje çerçevesinde görme engelli bireylerin toplamda 21 ders içeriğinde eğitim aldığını belirten Şimşek, “GÖRSİM, sadece bir proje değil, aynı zamanda bir sosyal inovasyon projesidir. Hedef grup olan gençler, proje süresince 288 saat eğitim ve atölye çalışmasına katıldılar. Bu eğitimler sayesinde iletişim ve işbirliği kapasitelerini arttırdılar. Gönüllülerle iş birliği oluşturdular. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına özel programlar ve modüller hazırlandı. Bu proje sayesinde oluşturduğumuz stratejik araçların sürdürülebilirliğini sağlamaya ve yeni eğitim modüllerini uygulamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ETKİNLİK ÇEŞİTLİ GÖSTERİLERLE SONA ERDİ

Etkinlik, görme engelli çocukların şarkı söylemesi ve çeşitli gösterilerle tamamlandı.