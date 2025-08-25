Görme Engelliler Kadın Takımı Hazırlanıyor

GORME ENGELLILER KADIN FUTBOL MİLLİ TAKIMI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, 5-11 Ekim 2025 tarihlerinde Hindistan’da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası öncesinde Aksaray’da antrenman yapıyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde günde çift idman ile hazırlıklarını sürdüren futbolcular, taktiksel çalışmalar yapıyor. Kadın futbolunda ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma yolunda ilerlediklerini belirten milli takımın antrenörü Cihan Kasapgil, “Milli takımımız yeni oluşturulmuş bir milli takım. 2’nci senemizi yeni doldurduk. Takım olarak ilk defa uluslararası bir organizasyona katılacağız.” şeklinde konuştu.

KADIN FUTBOLUNDA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Kasapgil ayrıca, “Ekim ayında Hindistan’da dünya şampiyonası düzenlenecek. 11 sporcu 2 kalecimizle birlikte toplam 13 kişilik genişletilmiş kadroyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kampın sonunda Dünya Şampiyonası’na katılacak kadromuzu belirleyeceğiz. Orada 8 sporcu ile 2 kalecimiz yer alacak. Hazırlıklarımıza günde çift idmanla devam ediyoruz. Hem teknik taktik hem de sporcularımızın uyum içinde birbirine alışması yer alıyor.” diyerek çalışmaların detaylarını aktardı.

KADIN FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

Kadın futbolu açısından bu branşın yeni olduğunu ifade eden Kasapgil, “Kadınlarda yeni bir branşız. Erkekler, görme engellilerde 20 yıldır uluslararası organizasyonlara katılıyorlar. Kadınlarda ise dünyada 3-4 yıldır yeni yeni örgütlenmeler başlıyor. 2 yıl önce biz de oluşumu tamamlayıp bu yapının içinde yer alarak geç kalmadan başladık. Türkiye milli takıma bir yere giriyorsa, hedefi tabii ki de şampiyonluktur. Bizim hedefimiz de bu ve bu ilk denememiz olacak. Bu süreçte iyi bir başarı elde edip ülkemizi gururlandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.