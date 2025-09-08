Görsel Tekin’e Su Fırlatıldı

GERGİNLİK SÜRÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in görevlendirilmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. Tekin, il başkanlığı koltuğuna oturduğu an, kendisine su şişesi fırlatıldı. Bina önünde basın mensuplarına konuşan Tekin, “Her türlü sorularınıza cevap verilecektir. Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir” dedi. Yaşanan olaylara tepki gösteren Tekin, “Neden şemsiyeyle korunacağım. Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız” şeklinde ifadesini sürdürdü.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Sözlerinin devamında “Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum” diyen Tekin, “Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz” açıklamasında bulundu. Tekin, “Hatta daha ileri gidiyorum, kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım, yapmayın dedim” ifadelerini kullandı. Ancak, yaşanan sorunların 1,5 yıldır mahkeme koridorlarına düştüğünü belirten Tekin, “Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt’ta Şişli’de” şeklinde konuştu. Görevlerinin, delege ve il yöneticilerinin uğradığı haksızlıkları gidermek olduğunu vurguladı ve CHP’lilerin tepkisinin kendisine yönelmediğini bildiğini ifade etti.