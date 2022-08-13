Görüntüleri İçişleri Bakanı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Bakan Soylu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaparken İçişleri’nden açıklama yapıldı.

Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı kırsalında terör örgütüne düzenlenen operasyonda PKK’ya bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi; EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH,Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.