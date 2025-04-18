Görüntülü Görüşme Yapıldı, Mutluluk Dağıtıldı

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DÜZENLENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Van’da kas hastası 3 kardeşle görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve ekibi, Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Ruken, 15 yaşındaki Muhammed Nasır ve 14 yaşındaki Nafiye Olgun’u ziyaret etti. Galatasaray taraftarı olan Nafiye’ye, Galatasaray ile Bodrum FK maçını izlemek ve futbolcularla görüşmek için evde bir ekran kuruldu.

GALATASARAY FORMALARI VE GÖRÜŞME

Maç öncesinde Galatasaray forması verilen Nafiye ve kardeşleriyle cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yapıldı. Kaya, çocuklarla yaptığı konuşmada, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Nafiye’ye maça dair düşüncelerini soran Kaya, ayrıca Muhammed Nasır ve Ruken’i Beşiktaş maçını izlemeye götüreceğini de belirtti. İlerleyen dakikalarda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kurulan ekrandan çocuklarla bağlantı kurarak, maçın oynandığı stadyumu gösterdi.

BASINA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan İlçe Başkanı Kanan, Nafiye’nin maçı canlı izleyebilmesi için aileyi ziyaret ettiklerini aktardı. Kanan, “Çocuklarımız Galatasaray oyuncularıyla görüntülü konuşma fırsatı buldu. Sayın Kaya’nın talimatıyla ailenin ihtiyaçlarını karşıladık. İhtiyaçlar konusunda elini taşın altına koyan ve eksiklerini tamamlamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Aileyi yalnız bırakmayacağız. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında olacağız.” şeklinde konuştu.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Baba Şerafettin Olgun, Kaya ve AK Partili yöneticilere teşekkür ederek, “Çocuklarımın kas hastalığı bulunuyor. Belli bir yaşa gelince teşhisleri konuldu. Yıllardır evde çocuklarımıza bakıyoruz. Kızım Nafiye, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ı çok seviyor. Sayın Kaya, daha önce bizleri ziyaret ettiğinde çocukların isteklerini sordu. Kızım, Galatasaray maçını canlı izleyip futbolcularla konuşmak istediğini iletmişti. Bugün bu konuda yardımcı oldu, teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Nafiye Olgun da, “Küçüklüğümden beri Galatasaray’ı çok seviyorum. Sayın Kaya’dan futbolcularla konuşmayı talep etmiştim. Beni kırmadı ve istediğimi kabul etti. Çok mutluyum.” diye konuştu.