Görüntülü Sohbet Eden Sürücüye Ceza

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Aksaray’da seyir halindeyken telefonu ile görüntülü görüşme yapan sürücüye 5 bin 327 lira ceza uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmakla suçlanan sürücünün hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, Aksaray’ın en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda 5 Nisan tarihinde gerçekleşti. 68 ADE 921 plakalı aracın sürücüsü, telefonunu göğüs kısmıyla cam arasına yerleştirerek arkadaşıyla görüntülü görüşmeye başladı.

TEHLİKE DOLU ANLAR

Sürücü, arkadaşıyla uzun süre konuşarak trafikte seyahat ederken, telefonu düşünce iki eliyle direksiyonu bırakarak telefonunu kaldırmaya çalıştı. Eğilerek telefonu düzeltmeye çalışırken, her an kaza yapma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücüler bu dikkatsiz davranışı hayretle izledi. Bu tehlikeli anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

CEZA VE ADLİ İŞLEM

Atatürk Bulvarı’ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine dönerken sürücünün görüntülü görüşmesine devam ettiği kaydedildi. Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini belirleyerek A.E. isimli sürücüye üç ayrı trafik ihlali maddesinden toplam 5 bin 327 lira ceza kesti. Ayrıca, aracının muayenesiz olduğu da tespit edildi. Bu ceza işlemlerinin yanı sıra, sürücü hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da adli işlem başlatıldı.