“Görüntülü Sohbet Uygulaması Azar Engellendi”

GÜNEY KORE MERKEZLİ UYGULAMA AZAR’A ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Güney Kore menşeli Hyperconnect tarafından geliştirilmiş olan ve dünya genelinde 230 ülkede hizmet sunan Azar uygulaması, Türkiye’de erişim engeliyle karşılaşıyor. Gençler arasında popüler olan bu uygulama, rastgele görüntülü sohbet imkânı sunuyor ve kullanıcılarıyla etkileşimde bulunuyor. Ancak mahkeme kararıyla erişimi durduruldu.

ANADOLU HUKUKUNUN KARARIYLA DURDURULDU

T24’ün bildirdiğine göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararıyla azarlive.com internet sitesine erişimi durdurdu. Bu kararın gerekçesi, kamuoyuyla paylaşılmadı. Kullanıcılar bu duruma tepki gösteriyor, zira platform artık işlevsiz hale geldi.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAŞANIYOR

Google Play ve App Store üzerinden hâlâ indirilebilir olan Azar uygulaması, Türkiye’deki kullanıcılar için artık çalışmıyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, erişim engeline karşı tepkilerini dile getirirken, Azar’dan henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

DİJİTAL PLATFORMLARA YASAKLAR ARTIYOR

Azar, son zamanlarda Türkiye’de erişim engeli getirilen Discord, Wattpad, Roblox gibi dijital platformların arasına katıldı. Bu durum, dijital platformlara yönelik denetimlerin giderek sıklaştığını gösteriyor.