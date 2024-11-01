Görünür Deliller Narin Güran Cinayetini Açıklıyor

NARİN CİNAYETİ VAKA ANALİZİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Jandarma ile yapılan keşif görüntüleri, cinayet davasındaki önemli delilleri içeriyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız halde bulunmuştu. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın keşif görüntüleri, cinayetteki iş birliğini ortaya çıkaran kritik unsurları barındırıyor. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, davayla ilgili önemli gelişmeleri aktardı.

KRİTİK GÖRÜNTÜLER

Uludağ’ın açıklamaları dikkat çekici detaylar içeriyor. Amca Salim Güran’ın daha önce “Ben dereyatığına hiç gitmedim” ifadesi bulunmasına rağmen, Narin’in kaybolduğu günün gecesinde dere yatağına gittiği belirlenmiş. Özellikle, Nevzat Bahtiyar ifadesinde, Narin’in cenazesinin üzerine bir taş koyduğunu söylemesi önemli bir nokta. Olay günü incelemeler sonucunda Narin’in cenazesinin üzerinde üç taş bulunduğu tespit edilmiş.

SAVCILIK SORUŞTURMASI

Savcılığın yaptığı incelemelerde, olay yerine başka birinin daha gittiği ve müdahalede bulunduğu ortaya çıkmış. Amca Salim Güran’a “Sen mi gittin?” sorusu yöneltilmiş ancak “Hayır” yanıtı alınmış. Bununla birlikte, bazı sinyal raporları da buruk bir çelişki oluşturuyor; çünkü bu raporlarda da Salim Güran’ın o gün yaptığı tespit edilmiş.

AMCA SALİM’İN KAMERA KAYITLARI

Salim Güran’ın o gece dere yatağına 22.36’da gittiği ve yaklaşık 20 dakika kaldığı, kamera kayıtlarıyla kanıtlanmış. Bu görüntüler, soruşturma dosyasını kuvvetlendiren önemli belgeler arasında. Aile, cinayete karışmadıklarını belirtirken, katil olarak Nevzat Bahtiyar’ı işaret ediyor. Salim Güran’ın olay akşamı yere iki taş daha koyarak Narin’in cesedi üzerini örttüğü, doğal bitki örtüsü gibi gizlemeye çalıştığı açıkça görülüyor.

OLAY ANINDAKİ NOKTALAR

Olayın detayları da ön plana çıkıyor. Enes Güran, 14.30’da evde, 15.51’de ise evin müştemilatına geçiyor. 15.57’de Salim Güran’ın evine geçiş yapıyor. İfadesinde, olay anında evde olduğunu savunuyor. Öte yandan, Nevzat Bahtiyar 15.08’de Salim Güran’ı aramış, 15.10’da Narin’in evi ile Salim’in evi arasında bulunmuş. Narin’in evinin içindeki bir noktada 15.27’de olduğu ve buradan 15.35’e kadar ayrılmadığı belgelenmiş.