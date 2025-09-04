Görüşme Başladı, Erdoğan Ve Bahçeli Toplandı

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Ankara’da önemli bir görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli’nin konutunda gerçekleşen bu toplantı öncesinde MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda bekleyerek geleneklerini sürdürdü. İki lider, gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Görüşme hakkında bilgi veren CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, “Gündemde Terörsüz Türkiye hedefinde yürütülen çalışmalar var. Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki süreçte atılacak adımlar Erdoğan ve Bahçeli’nin müzakere edeceği konular arasında yer alıyor. Bir de dış politika var” dedi. Erdoğan’ın, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bu bilgileri Bahçeli ile paylaşması bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşında barış masasının İstanbul’da kurulabilmesi için Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi adımlarının ele alınması planlanıyor. Ayrıca, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik küresel diplomasi çalışmaları da Erdoğan ve Bahçeli’nin gündeminde yer alıyor.