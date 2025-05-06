Görüşme Bu Akşam 18.00’de Olacak

ERDOĞAN VE BAHCELİ’DEN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 18.00’de beklenmedik bir görüşme gerçekleştirecek. Bu önemli buluşmanın Bahçeli’nin Ankara’daki özel konutunda yapılacağı bilgisinin alındığı belirtildi. Görüşmeye dair henüz başka bir detay paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir.”