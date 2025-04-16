Görüşme İleriki Bir Tarihe Ertelendi

GÖRÜŞME TARİHİ ERTELENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dem Parti’nin İmralı heyeti arasında 18 Nisan Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan görüşme, ileri bir tarihe alındı. Bakan Tunç, bu erteleme kararını Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu’na verdiği özel bir açıklamayla duyurdu. Bakan Tunç, “Önceliğimiz Sırrı Bey’in sağlığına kavuşması” diyerek, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun siyasi faaliyetlerin önünde olduğunu vurguladı. Yeni görüşme tarihi hakkında kesin bir bilgi verilmezken, taraflar Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna göre yeni bir planlama yapacak.

SÜREÇ HUKUKİ ZEMİ ÜZERİNDEN İLERLEYECEK

Daha önce DEM Parti heyetinden yapılan açıklamadaysa, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için hükümetten bazı yargısal adımlar beklenildiği ifade edilmişti. Bakan Tunç ile mümkün olacak görüşmede, bu sürecin hukuk çerçevesinde atılacak adımları ele alınması bekleniyordu. DEM Parti’nin İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısını destekleyen ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmuştu.

İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Bu görüşme, 13 yıl sonra yapılan ilk yüz yüze temas niteliğini taşıyordu. Görüşmeye, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın da katıldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı.