Görüşmeler İstanbul’da Dışişleri’nde yapılıyor

GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ TURU İSTANBUL’DA YAPILACAK

Bugün saat 13.00’da İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğindeki görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın temsilcileri arasında yapılan toplantının açılışını Bakan Fidan’ın yapması planlanıyor.

RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ KATILIYOR

Rusya’nın heyeti, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov’dan oluşuyor. Ukrayna’nın temsilcileri arasında ise Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer almakta. Bu geniş katılım, taraflar arasında yapıcı bir diyalog için önemli bir fırsat sunuyor.