Görüşmeler Sona Erdi, Heyetler Ayrıldı

GÖRÜŞMELERİN TAMAMLANMASI

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi ve her iki heyet Çırağan Sarayı’ndan ayrıldı. İstanbul’da barış masası kurularak, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılar tamamlandı. Toplam süresi yaklaşık 1 saat 10 dakika olan görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenlendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Görüşmelerin bitiminin ardından her iki heyet basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı sonrası, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “İstanbul” ifadesiyle basın açıklamasını yaparak katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.