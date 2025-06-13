Görüşmeler Sürüyor, Zam Oranı Bekleniyor

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Op lu sözleşme müzakereleri, hükümet ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları arasında sürüyor. Kamu işçisi zam oranı ile ilgili net bilgi 13 Haziran’da sunulacak teklif ile belirginlik kazanacak. Çalışma Bakanlığı ve sendikaların açıklamaları, gelişmeleri kamuoyuna duyuracak.

İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya dair yaptığı ilk açıklamada “Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz” diyerek mevcut duruma tepkisini dile getirdi. Ağar, “Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan’a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!” ifadeleriyle hükümete çağrıda bulundu.

TASLAKTAKİ TALEPLER

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak olarak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, bu artış sonrası 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, ardından iki dönem için yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Bu talepler, işçilerin mali sıkıntılarını hafifletme çabası olarak öne çıkıyor.