Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin detaylarını açıkladı. Bakanlık, iki liderin karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası alanda koordinasyonu artırmak için hazır olduklarını ifade ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, “Çin, Türkiye ile koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmeye, tek taraflı kısıtlamaların kaldırılmasına ve ülkelerin gelişmekte olan ekonomilerle ortak çıkarlarını doğrultusunda çalışmaya hazırdır” mesajı verildi.

ERDOĞAN’DAN XI’YE: İSTEKLİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise aynı görüşmede Xi’ye Çin ile olumlu ilişkileri sürdürmekten son derece memnun olduğunu belirttiği, ayrıca Pekin ile bölgesel ve uluslararası ilişkilerde koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu söylediği de açıklamada yer aldı.

(İHA)