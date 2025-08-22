GÖSTERİ Maçına Katıldı Bakan Bak

GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu’nda U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile bir gösteri maçına katıldı. Formasını giyen Bakan Bak, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve il protokolüyle birlikte sahada yer aldı ve yarım saat süren maçta mücadele etti.

MAÇIN BAŞLAMA VURUŞU VE SONUCU

Maçın başlama vuruşunu AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yaptı. Maçta ilk golü Bakan Bak kaydetti. Karşılaşma sonucunda Bakan Bak’ın takımı, rakibine karşı 8-4’lük bir skorla galip geldi.