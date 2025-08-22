Haberler

GÖSTERİ Maçına Katıldı Bakan Bak

GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu’nda U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile bir gösteri maçına katıldı. Formasını giyen Bakan Bak, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve il protokolüyle birlikte sahada yer aldı ve yarım saat süren maçta mücadele etti.

MAÇIN BAŞLAMA VURUŞU VE SONUCU

Maçın başlama vuruşunu AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yaptı. Maçta ilk golü Bakan Bak kaydetti. Karşılaşma sonucunda Bakan Bak’ın takımı, rakibine karşı 8-4’lük bir skorla galip geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Haberler

Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.