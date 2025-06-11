Gösteri Sırasında Sürücü Kalabalığa Daldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre, olay, düzensiz göçmenlere destek amacıyla bir araya gelen binlerce kişinin şehir merkezinde yürüyüş düzenlediği esnada Chicago’nun yoğun bölgelerinden biri olan Loop’ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, State Caddesi’nde polis araçlarının ortasında kalan bir sürücü, kalabalıktan kurtulmak için Monroe Caddesi’nden sağa dönmesi söylenmesine rağmen aracını hızlı bir şekilde göstericilerin arasına sürdü. Bir polis memuru, sürücüyü durdurmaya çalışarak aracın kapı kolunu çekti fakat sürücü kaçmayı başardı. Aracını kalabalığın arasına süren sürücü, çarptığı bir kadının yere düştüğünü görenler arasında endişe yarattı.

POLİS AÇIKLAMALARI VE GÖSTERİLERİN ETKİSİ

Diğer yandan, Chicago polisi henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Kentteki binlerce kişinin katıldığı gösteriler, otobüs seferlerini bazı noktalarda durma noktasına getirirken, trafikte de büyük aksamalara yol açıyor. ABD’nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla süren gösterilerde, Trump yönetiminin sert tepkileri dikkat çekti. ICE karşıtı protestolarda birçok gösterici gözaltına alınırken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Ayrıca, bazı araçlar göstericiler tarafından yakılarak kullanılmaz hale getirildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN SALDIRILARA YANITI

ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak amacıyla ilk olarak 2 bin civarında Ulusal Muhafız göndereceğini açıklamış, ardından 2 bin ek muhafız ve 700 deniz piyadesinin daha görevlendirileceğini bildirmişti.