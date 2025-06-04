Göstericiler, Kırmızı Duvar Örerek Protesto Etti

İNGİLTERE’DE İSRAİL’E SİLAH SATIŞINA PROTESTO

İngiltere’nin başkenti Londra’da, İsrail’e silah satışını protesto eden binlerce kişi, parlamento binası önünde kırmızı giysiler giyerek ve ellerinde tuttuğu uzun kırmızı örtü ile sembolik bir “kırmızı duvar” oluşturdu. Birçok sivil toplum kuruluşunun ortak çağrısıyla düzenlenen ve “Red Line for Palestine (Filistin İçin Kırmızı Çizgi)” sloganıyla hayata geçirilen eylemde, göstericiler kırmızı giysilerle insan zinciri oluşturarak İngiltere hükümetine “Filistin için kırmızı çizgiyi geçtiniz” mesajı verdi.

KIRMIZI DUVAR VE YAPTIRIM ÇAGRISI

Ellerinde Filistin bayraklarıyla parlamento binasını çeviren katılımcılar, İsrail’e silah ihracatının durdurulması ve yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı İngiltere’nin de sorumluluğu bulunduğunu belirterek, “Derhal İsrail’e silah ambargosu getirin” ve “Acil yaptırımlar uygulansın” şeklinde sloganlar attı. Eylemin organizatörleri, hükümete bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayarak, İngiltere’nin uluslararası hukuku ve insan haklarını gözeten bir dış politika yürütmesi gerektiğinin altını çizdi.

SİYASETÇİLERE YÜKSEK SESLE ÇAĞRI

Eyleme katılan İngiliz milletvekili John McDonnell, İngiltere hükümetinin İsrail’e silah sağlamayı durdurması gerektiğini ifade ederek, “Gazze’yi bombalayan ve sivilleri, özellikle de çocukları öldüren F-35 uçağının temel parçalarını sağlamaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, İngiltere’nin Filistin devletini tanıması gerektiğini vurgulayarak, “Gösterilere devam edin. Politikacılarınızdan, İsrail’i bu soykırımı durdurmaya zorlamalarını talep etmeye devam edin” diye konuştu.

EYLEMDE YER ALAN SESLER

Milletvekili Apsana Begum da, hükümetten İsrail’e silah satışını durdurmasını ve tam bir silah ambargosu uygulanmasını talep etmek için eyleme katıldığını ifade etti. Begum, “Gazze’de çok sayıda masum sivilin öldüğüne şahit olduk” diyerek, İngiliz suç ortaklığının boyutları hakkında bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Genç katılımcılardan Suzanna da, İngiliz hükümetinin silah ihracatını durdurması gerektiğini söyleyerek, “Çocuklar açlıktan ölüyor ve bizim hükümetimiz bir soykırımı tamamlıyor. Bu hemen durmalı” dedi.