Gösterilerde 343 Kişi Gözaltına Alındı

İBB BAŞKANI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SONRASINDA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası gözaltına alınması, bazı illerde eylemcilerin protesto gösterileri yapmasına yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden düzenlenen eylemlere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.”

TOPLUMSAL DÜZENİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK

Yerlikaya, “Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, huzur ve güvenliğin sağlanması için polislerin gece gündüz görevleri başında olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMA GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında bazı suçlamalarla soruşturma yürütüyor. ‘Suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarıyla İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince yakalandı. İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanması sonucunda gözaltı sayısı 90’a ulaştı.